Bursa'da karısını öldüren sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor

Bursa'da eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Necati G. (41), maktul Ebru G'nin yakınları, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili katıldı.

Maktulün annesi Zehra Yeter, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Yeter ve yakınlarının avukatı, sanığın maktule karşı olaydan önce de benzer girişimlerinin bulunduğunu öne sürerek, öldürmeye kararlı şekilde hareket etmesinden dolayı tasarlayarak öldürme suçundan ceza verilmesini talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de sanık hakkında alınan rapora göre cezai ehliyetinin tam olduğunu bildirdi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi talebinde bulundu.

Söz verilen Necati G. savunmasında mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Öldürme kastım yoktu. Mutfağa girerken elime bıçak alma düşüncesi yoktu. Uyuşturucu etkisi altındaydım, ne yaptığımın farkında değildim. Karakolda öğrendim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, dosyadaki eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Osmangazi ilçesinde Ağustos 2021'de Necati G, tartıştığı eşi Ebru G'yi (34) bıçakla öldürmüştü. Olayın ardından tutuklanan Necati G. hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan dava açılmıştı.

