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Bursa’da kaybolan teknisyenden üzücü haber

05.09.2023 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde elektrik teknisyenliği yapan ve 3 gün önce kaybolan işçinin arama çalışmalarında cansız bedeni bulundu.

Bursa’da kaybolan teknisyenden üzücü haber

Yenişehir ilçesinde elektrik teknisyenliği yapan 30 yaşındaki Abdullah Aydın’dan cumartesi akşamı haber alamayan yakınları durumu polise ve jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, polis ve arama kurtarma ekipleri Aydın’ı bulmak için çalışma başlattı. Arama çalışmalarında katılan İNDAK gönüllüleri yoğunlaştığı dere yatağından bir erkek cesedi buldu. Jandarma ekipleri tarafından kimlik tespiti için çalışma başlatılırken, kişinin ölüm nedenin belirlenmesi için Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

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