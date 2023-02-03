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Bursa’da kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasında

03.02.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza anı motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi İzmir Yolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Muhammet Ali R. idaresindeki 16 MB 2509 plakalı motosiklet, Harun D. idaresindeki 16 AZL 670 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Muhammet Ali R. savrularak yere düştü. Yaralı sürücünün yardımına ilk olarak çevredekiler koşarken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
Kaza anı saniye saniye kask kamerasına yansırken kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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