Bursa'da komşu kavgasında tüfekle vurulan 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde komşular arasındaki silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Çayır Mahallesi Hürriyet Sokağı'nda karşılıklı evlerde yaşayan Halil G. ile Ekrem Tilhat (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Büyüyüp kavgaya dönüşen olayda Halil G. tarafından tüfekle açıldığı öne sürülen ateş nedeniyle vücutlarına saçmalar isabet eden Tilhat ile yanında bulunan S.K. (29), M.K. (62) ve M.K. (9) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırılan Tilhat müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursa'daki hastanelere götürülen 3 yaralının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli Halil G. suç aleti tüfekle yakalandı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

