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Bursa’da kontrolden çıkan ticari minibüs devrildi: 1 yaralı

29.05.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesiyle önce bariyerlere ardından öndeki minibüse çarpan minibüs devrildi. Devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Bursa’da kontrolden çıkan ticari minibüs devrildi: 1 yaralı

Kaza Bursa’nın Yıldırım ilçesi, Esenevler Kavşağı alt geçidinde meydana geldi. H.K.’nin hâkimiyetindeki 16 BAB 453 plakalı ticari minibüs yol hakimiyetini kaybetti. Önce bariyerlere ardından H.S. hakimiyetindeki 16 ANV 153 plakalı minibüse çarptı. Kazanın şiddetiyle alt geçitte yan yatan minibüsteki sürücü H.K. yaralandı.
Kaza sonrası olay yerine çok sayıda emniyet ve 112 Acil Sağlık Ekibi sevk edilirken, kazada yaralanan H.K. Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.

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