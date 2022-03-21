YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da kovalamacada şüphelinin attığı poşetten uyuşturucu çıktı

Bursa'da kovalamacada şüphelinin attığı poşetten uyuşturucu çıktı

21.03.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kovalamacada şüphelinin attığı poşetten uyuşturucu çıktı

Bursa'da polis ekiplerince takip edilen araçtaki 2 uyuşturucu şüphelisinden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan bir araçla Bursa'ya uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler aracı takibe aldı.

Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi 2. Birlik Sokak'ta araçtan inen zanlı, elindeki poşeti atarak kaçtı.

Kovalamaca sonucu yakalanan sürücü Ramazan Y'nin (47) ifadesinde, kaçan kişinin Cemil S. (38) olduğu tespit edildi.

Cemil S'nin attığı poşetten, taş kokain olduğu değerlendirilen 249 gram uyuşturucu çıktı.

Ayrıca, Ramazan Y'nin iç çamaşırına gizlediği 49,5 gram metamfetamin, araçta da 1,2 gram taş kokain ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 1750 lira ele geçirildi.

Ramazan Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede hakimlikçe tutuklandı. Cemil S'nin yakalanması için başlatılan çalışma ise sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küresel çip krizinin 2023'ün ikinci yarısına kadar süreceği öngörülüyorKüresel çip krizinin 2023'ün ikinci yarısına kadar süreceği öngörülüyor
Mersin'de kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybettiMersin'de kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti
Manisa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandıManisa'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
polis Gözaltı

Bursa Namaz Vakitleri 21 Mart Pazartesi

İmsak
05:35
Sabah
06:59
Öğle
13:16
İkindi
16:41
Akşam
19:23
Yatsı
20:42
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyadan tepki gösterdi! Chelsea’ye destek oldu

Sosyal medyadan tepki gösterdi! Chelsea’ye destek oldu

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Korkunç olay! 5 yaşındaki oğlunu şarj aletiyle öldürdü

Korkunç olay! 5 yaşındaki oğlunu şarj aletiyle öldürdü

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlar...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlar...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.