Bursa'da Kurtuluş Savaşı'nda iz bırakan kahraman Türk kadınları anıldı

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda, Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğinin destekleriyle gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, stratejik konumu ve tarihi zenginliğiyle pek çok ülkenin dikkatini çeken Türkiye'de yıllar boyunca birçok kuşatma ve savaşın yaşandığını hatırlattı.

Zor zamanlarda, her yaşta insanın tek yürek olarak ülkenin birlik ve beraberliği için mücadele ettiğini belirten Aktaş, "Bu yeniden varoluş mücadelesinde kadınlarımızın rolü bir hayli fazla. Bu dönemde kadınlarımızın gerek cephede gerekse cephe gerisinde verdiği destek hepimiz için önemli olmalı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözünü hatırlatayım. Milli Mücadele'yi gerçekleştiren doğrudan dolayı milletin ta kendisidir. Milli Mücadele ve Türk milleti kadınıyla, erkeğiyle mücadeleyi kendisine ülkü edindi." dedi.

Aktaş 2023'ün Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümü olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti:

"İnşallah yeni bir yüzyılın başlangıcı. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bugün Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılında Çanakkale Cephesi'nde ve Kurtuluş Savaşı'nda eşsiz mukavemet göstererek tarihte iz bırakan Türk kadınlarını yad etmek için bir araya geldik. 'Vatan Ana'dolu Olunca Hepimiz Biriz' programı vesilesiyle geçmişin izinde geleceğe iz bırakacak kadınları daha yakından tanıyacağız ve 104 yıl geriye giderek Milli Mücadele dönemindeki kadın kahramanlarımızın cesaret ve özverilerine yeniden tanıklık edeceğiz. Kara Fatmalar, Nene Hatunlar, Şerife Bacılar bu aziz milletin içinden hiç eksik olmaz. Her devirde yeni bir ruhla cemiyet içinde yerlerini alırlar. Savaşta cepheye gider, savaş dışında ise hastanede, okulda, atölyede milletine ve devletine hizmet etmeye devam ederler. Biz bu yönden Allah'ın lütfuna mazhar olmuş bir milletiz. Çok şükür bizim kahramanlarımız hiçbir zaman bitmez. Rabb'im vatanımızı, devletimizi ve milletimizi her türlü şer odaklarından korusun."

Aktaş, bu kutlu toprakların korunmasında canını ortaya koyan ecdadı ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Kurtuluş Savaşı'nda etkin rol alan Nene Hatun, Şerife Bacı, Kara Fatma, Halide Edip Adıvar, Kastamonulu Hafız Selman İzbeli, Halime Çavuş, Tayyar Rahmiye, Gördesli Makbule ve Çete Emir Ayşe gibi kahraman Türk kadınları tiyatro sanatçıları tarafından canlandırıldı.

Etkinliğe 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Bursa'ya gelen afetzedeler, siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

