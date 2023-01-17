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Bursa'da kuvvetli lodos etkili oluyor

17.01.2023 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kuvvetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinde başlayan lodos kent merkezinde etkisini arttırıyor.

Erken saatlerde işe ve okula gitmek için yola çıkanlar Osmangazi ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde zor anlar yaşadı.

Vatandaşlar şiddetli rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Lodos nedeniyle bazı binaların dış cephelerinde bulunan afişler yerinden koptu.

Bursa Valiliği'nden kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanılabilecek olumsuzluklara karşı yayımlanan uyarı mesajında, "Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre ilimizde salı sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-75 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
rüzgar Lodos

Bursa Namaz Vakitleri 17 Ocak Salı

İmsak
06:48
Sabah
08:17
Öğle
13:19
İkindi
15:48
Akşam
18:11
Yatsı
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