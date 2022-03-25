Bursa'da kuyumculardan hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

Bursa'da 2 farklı kuyumcudan altın bilezik ve yüzük çaldığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki bir kuyumcuya gelen zanlı, iş yeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak 2 altın bileziği alıp kaçtı.

Kuyumcunun şikayeti üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

B.D. (21) olduğu belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

Zanlının 2 ay önce de başka bir kuyumcudan aynı yöntemle yüzük çaldığı belirlendi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, kuyumcudan altın bileziklerin çalındığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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