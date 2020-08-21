YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da marketten sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Bursa'da marketten sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kamerasında

BURSA HABERLERİ  | 21.08.2020 12:44 | Son Güncelleme

Bursa'da marketten sadaka kutusu hırsızlığı güvenlik kamerasında

Bursa'nın İnegöl ilçesinde marketteki sadaka kutusunu çalan zanlı, iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Mahmudiye Mahallesi'ndeki markete gelen şüpheli, iş yeri sahibinin kızından sigara istedi.

Genç kız sigarayı vermek için arkasını dönünce zanlı, masadaki sadaka kutusunu çalarak arka cebine koydu.

Kasiyerden sigarasını alan şüpheli, daha sonra marketten ayrıldı.

Sadaka kutusunun yerinde olmadığını fark eden iş yeri sahibi Yafes Çiftçi, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek polise ihbarda bulundu.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedilen zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Çiftçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Başkaları da mağdur olmamak için bu hırsızlara dikkat etsin." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları Gelmiş geçmiş en kötü güneş yanıkları
TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!TSK için üretilen nanoteknolojik kumaşları çaldılar!
En Çok Okunan Yerel Haberler

Bursa Namaz Vakitleri 21 Ağustos Cuma

İmsak
04:41
Sabah
06:14
Öğle
13:12
İkindi
16:57
Akşam
20:00
Yatsı
21:26

Bursa Nöbetçi Eczaneler21 Ağustos Cuma

Ay Eczanesi
Nilufer
Ay Eczanesi
Nilufer
Ay Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kütahya'nın Gediz ilçesinde incelemelerde bulundu:
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Mudanya esnafına pandemi desteği
Mudanya esnafına pandemi desteği
Balaban Mesire Alanı, gün sayıyor
Balaban Mesire Alanı, gün sayıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.