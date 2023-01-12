Bursa'da mazgal çalan 2 zanlı yakalandı

Yıldırım ilçesi Maltepe Mahallesi 7. Güzel Sokak'ta mazgal çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Görüntülerden mazgalı çalan şüphelilerin 26 suç kaydı olan U.G. (32) ve 22 suç kaydı olan D.A. (24) olduğu belirlendi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlının çaldıkları mazgalı ilçedeki bir hurdacıya sattıkları tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifade ve işlemleri sürüyor.

Bu arada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, araçla gelen 2 şüphelinin söktükleri mazgalı araca yükleyerek ayrıldıkları görülüyor.

