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Bursa'da metro duvarına çarpıp otobüs durağına giren otomobildeki bir kişi yaralandı

19.12.2022 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, metro duvarına çarptıktan sonra otobüs durağına giren otomobildeki bir kişi yaralandı.

Haluk A. idaresindeki 16 HZ 627 plakalı otomobil, Davutdede Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle metro duvarına çarptıktan sonra kaldırıma çıkarak otobüs durağına girdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan Şenol K. yaralanırken, sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Yaralı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alkol muayenesinde 2,55 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün ehliyetine el konuldu. Bu sırada sürücü ile polis ekipleri arasında tartışma yaşandı.

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Anahtar Kelimeler:
alkollü sürücü Bursa kaza

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