YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da metruk binada çıkan yangının söndürüldü

Bursa'da metruk binada çıkan yangının söndürüldü

17.10.2021 06:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da metruk binada çıkan yangının söndürüldü

Bursa'da iki katlı metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi'ndeki metruk bir binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın nedeniyle bina kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tam 21 yıl oldu! "Taşı toprağı altın diye geldik, keşke ölseydim"Tam 21 yıl oldu! "Taşı toprağı altın diye geldik, keşke ölseydim"
İzlediği filmden etkilendi! Yolda gören durdurup fotoğraf çekiyorİzlediği filmden etkilendi! Yolda gören durdurup fotoğraf çekiyor
İletişimci adayı liseliler derslerini profesyonel stüdyoda görüyorİletişimci adayı liseliler derslerini profesyonel stüdyoda görüyor
Anahtar Kelimeler:
yangın Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 17 Ekim Pazar

İmsak
05:46
Sabah
07:09
Öğle
12:54
İkindi
15:58
Akşam
18:29
Yatsı
19:47

Bursa Nöbetçi Eczaneler17 Ekim Pazar

Altınbaşak Eczanesi
Nilufer
Altınbaşak Eczanesi
Nilufer
Altınbaşak Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Kocaeli'de kurallara uymayan sürücüler "drone"dan kaçamadı

Kocaeli'de kurallara uymayan sürücüler "drone"dan kaçamadı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Tekirdağ'da ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 17 tutuklama

Tekirdağ'da ihaleye fesat karıştırma operasyonunda 17 tutuklama

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, kadın futbol takımını ziyaret etti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, kadın futbol takımını ziyaret etti

Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Konya'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.