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Bursa'da mevsimlik tarım işçilerine koronavirüs aşısı yapıldı

27.05.2021 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da mevsimlik tarım işçilerine koronavirüs aşısı yapıldı

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Bursa'nın Karacabey ilçesindeki çadır kentte kalan tarım işçilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mera arazilerinde oluşturulan çadır kentlerde yaşamını sürdüren, başta mevsimlik tarım işçileri olmak üzere kırsalda yaşayan vatandaşların sağlık kontrolleri ve aşılama çalışmaları devam ediyor.

Karacabey'de bulunan çadır kenti ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, aşılama çalışmalarını inceledi.

Yavuzyılmaz, ilçeye bağlı kırsal Bakırköy Mahallesi'nde yaşayan ve korktuğu için Kovid-19 aşısı olmak istemeyen 74 yaşındaki Fikriye Erdem'in de aşı olmasını sağladı.

Erdem, Yavuzyılmaz'ın mobil aşı ekipleriyle evine yaptığı ziyaretten mutluluk duyduğunu belirterek, "Komşumuz koronavirüs geçirdi. Rahatsızlığım nedeniyle ben çok dikkat ettim. Hasta olacağım diye dışarılara hiç çıkmadım, gezmedim. Devamlı evde kaldım. Aşı olmaktan çok korktum. Şimdi siz aşımı yaptınız. Hepinizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz ise vatandaşların aşı olmaktan korkmaması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu illetten kurtulmanın çaresi aşı olmaktır. Aşısız vatandaş bırakmayacağız. Fikriye teyzemizin de aşısını yaptık. Buradan tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Hakkı olan herkes aşısını yaptırsın. Aynı zamanda her ne kadar izole olsak da etrafta kimse olmasa da önlemlerimizi alalım."

Daha sonra çadır kentlerde yaşamını sürdüren mevsimlik tarım işçilerini ziyaret eden Yavuzyılmaz, "Mevsimlik tarım işçilerinin, koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere her türlü sağlık problemleri mobil sağlık ekiplerimiz tarafından sağlanıyor. Ayrıca aşı sırası gelen tarım işçilerimizin de Kovid-19 aşısını bulundukları çadır kentte yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

Mevsimlik tarım işçileri ise ekiplerin çadırlarına gelip aşı yapmalarının kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

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