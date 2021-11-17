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Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

17.11.2021 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi Aşağıçayır Sokak'taki mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Kısa sürede yangını kontrol altına aldıktan sonra söndüren ekiplerin, soğutma çalışması sürüyor.

Yangın nedeniyle imalathanede hasar meydana geldi.

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