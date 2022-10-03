Bursa'da mobilya işçisi çalıştığı fabrikaya paraşütle gitti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasında çalışan bir işçi, iş yerine paraşütle gitti.

Profesyonel olarak yamaç paraşütü yapan Adem Keskin, planladığı uçuş için geçen cumartesi günü Uludağ'a çıkarak hazırlıklarını tamamladı.

Uludağ'ın, İnegöl yakınındaki Kıranköy Yaylası mevkisinden paraşütüyle havalanan Keskin, çalıştığı mobilya fabrikasının bahçesine indi.

Uçuş sırasında havada kendisini görüntüleyen Keskin, "Evet arkadaşlar Uludağ'dan çıktım. 2 bin 230 metreden fabrikaya uçarak gidiyorum." dedi.

Keskin'in paraşütle geldiğini gören mesai arkadaşları, havada süzülerek inişini cep telefonlarıyla görüntüledi. Bu anlar, fabrikanın güvenlik kameralarına da yansıdı.

Adem Keskin, yaptığı açıklamada, 10 yıldır profesyonel olarak yamaç paraşütü sporuyla ilgilendiğini söyledi.

Uzun süredir mesaiye paraşütle gitmeyi hayal ettiğini belirten Keskin, "Sabah 06.00'da bu amacımı gerçekleştirmek için Uludağ'a çıktım ve hazırlıklarımı yaptım. Fabrikaya uçarak geldiğimi gören arkadaşlar havada paraşütü görünce çok şaşırdılar. 30 dakika havada kaldım, 30 kilometre gittim. Bahçeye indiğimde ise alkışlayarak tebrik ettiler." ifadelerini kullandı.



