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Bursa'da nefes borusuna yemek kaçan avukatı, başsavcı Heimlich manevrasıyla kurtardı

AA AA
24.06.2024 12:49
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tayini çıkan müdür ve yardımcısı için düzenlenen yemekte, soluk borusuna yiyecek kaçan avukat, başsavcı tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

Orhangazi Adliyesinde görevli İcra Başmüdürü Muhammed Fatih Kaya ve Müdür Yardımcısı Taha Selman Bingöl'ün başka şehirlere tayini nedeniyle veda yemeği organize edildi.

Kentteki bir ızgara salonunda verilen yemeğe, hakim ve savcılar, adliye personeli ile avukatlar katıldı.

İlçede yıllardır avukatlık yapan 79 yaşındaki Güner Elçin'in, yemek yediği sırada soluk borusu tıkandı. Orhangazi Cumhuriyet Başsavcısı Enis Tekgül, Heimlich manevrası uyguladığı avukatın yeniden nefes almasını sağladı.

Başsavcı Tekgül'ün, Bursa Barosu avukatlarından olan ve geçen ocak ayında Türkiye Barolar Birliği Başkanı Ramiz Erinç Sağkan tarafından meslekteki 50'nci yılı onuruna berat takdim edilen Elçin'e yaptığı müdahale, salonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kayıtlarda, Güner Elçin'in yemek sırasında fenalaştığı, çevredekilerin ilk müdahalelerinin sonuç vermediği, Başsavcı Tekgül'ün hızla yardıma koşup Heimlich manevrası uygulamasından sonra avukatın kendine geldiği görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avukat başsavcı heimlich manevrası

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