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Bursa'da nefes borusuna yiyecek takılan öğrenciyi, öğretmeni kurtardı

28.03.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da nefes borusuna yiyecek takılan öğrenciyi, öğretmeni kurtardı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir okulda boğazına yiyecek takılan öğrenci, öğretmenin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Burhaniye Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulunda öğle yemeği sırasında öğrencilerden Muhammed E'nin (6) nefes borusuna makarna takıldı.

Olayı gören öğretmenlerden Fırat Koçan, çocuğa Heimlich manevrası uygulayarak boğazındaki makarnanın dışarı çıkmasını sağladı.

Okula çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine götürülen öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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