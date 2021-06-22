Bursa'da Nilüfer Caz Tatili Festivali başladı

Bursa'da Nilüfer Caz Tatili Festivali, Sonic Boom konseriyle başladı.

Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen Nilüfer Caz Tatili Festivali Balat Atatürk Ormanı'nda başladı.

Salgınla mücadele kurallarına uygun olarak düzenlenen açılış konserine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Sonic Boom, konserde bestelerin yanı sıra rap, hip-hop ve elektronik müzik hitlerini de özgün tarzıyla yeniden yorumlayarak çaldı.

Vokalde Elif Çağlar'ın yer aldığı Sonic Boom grubunda tuşlu çalgılarda Çağrı Sertel, bas gitarda Alp Ersönmez ve davulda Volkan Öktem'in yer aldı.

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