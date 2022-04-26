YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da öldürdükleri genci yaktıkları iddia edilen 3 sanıktan 2'sine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Bursa'da öldürdükleri genci yaktıkları iddia edilen 3 sanıktan 2'sine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

26.04.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da öldürdükleri genci yaktıkları iddia edilen 3 sanıktan 2'sine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Bursa'nın Kestel ilçesinde öldürdükleri genci yaktıkları iddia edilen 3 sanıktan 2'si ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Muhammed Derviş, (27) Zeynal Nevruz (20), maktul Serkan Topal'ın ve sanıkların bazı yakınları ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanık Hülya S. (36) ise duruşmaya katılmadı.

Maktulün annesi Sultan K, şikayetinin geçerli olduğunu söyledi.

Sanık Muhammed Derviş'in avukatı, olayın tasarlanmadığını ileri sürerek, cezada tasarlama hükümlerinin uygulanmaması talebinde bulundu.

Zeynal Nevruz vekili ise müvekkilinin işlenen suça katkısının olduğunun kanıtlanmadığını, olay sırasında suçun işlenmesine engel olmaya çalıştığını ifade etti.

Hülya S'nin avukatı da müvekkilinin olaydan bilgisinin olmadığını, olay gerçekleştikten sonra haberdar olduğunu belirterek, beraatini istedi.

Söz verilen sanık Muhammed Derviş, "Böyle bir şey olsun istemezdim, çok pişmanım." dedi.

Suça katkısının olmadığını ileri süren sanık Zeynal Nevruz ise olaya engel olmaya çalıştığını dile getirdi.

Olayın planlanarak gerçekleştirildiğinin sabit olduğunu ifade eden müşteki avukatı, maktul içeri girer girmez eylemin gerçekleştirildiğini, sanıkların maktulle alkol aldıklarını söylemelerine rağmen otopsi raporunda alkol tespit edilemediğini anlattı. Eylemin tasarlandığını vurgulayan müşteki vekili, sanıkların en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Derviş ve Nevruz'a, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "hırsızlık" suçundan ise 7'şer yıl hapis cezasına hükmetti. Tutuksuz sanık Hülya S'ye de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 ay hapis cezası veren heyet, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Duruşmanın tamamlanmasının ardından, salonun çıkışında maktulün yakınları ile sanık yakınları arasında gerginlik yaşandı.

- Olay

Jandarma ekipleri, 2020 yılının kasım ayında Kestel ilçesinde ormanlık alanda yakılan ve daha sonra Serkan Topal'a ait olduğu tespit edilen cesedi bulmuştu. Failleri bulmak için çalışma başlatan ekipler, Muhammed Derviş, Zeynal Nevruz ve Hülya S'yi gözaltına almıştı. Derviş ve Nevruz tutuklanmış, Hülya S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk mermer sektörü daha fazla işlenmiş ürün ihraç etmek istiyorTürk mermer sektörü daha fazla işlenmiş ürün ihraç etmek istiyor
Antalya'da otobüse tutunmaya çalışan patenli çocuklardan biri öldü, biri yaralandıAntalya'da otobüse tutunmaya çalışan patenli çocuklardan biri öldü, biri yaralandı
İstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardındanİstanbulspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından
Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 26 Nisan Salı

İmsak
04:29
Sabah
06:04
Öğle
13:07
İkindi
16:54
Akşam
20:00
Yatsı
21:28
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canan Karatay bu sefer çok kızdı: Yapmayın, mahvediyor

Canan Karatay bu sefer çok kızdı: Yapmayın, mahvediyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

En az parayı verip en yüksek özelliği isteyenler için amiral gemisi telefon önerileri

Sosyal medya bu düğünü konuşuyor! Kedisiyle evlendi

Sosyal medya bu düğünü konuşuyor! Kedisiyle evlendi

Hababam Sınıfı Tatilde'nin güzeli yıllara meydan okuyor

Hababam Sınıfı Tatilde'nin güzeli yıllara meydan okuyor

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Hem saça hem cilde iyi geliyor! En iyileri...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.