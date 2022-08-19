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Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

19.08.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bursa-Harmancık kara yolunun Büyükorhan ilçesi yol ayrımı civarında İkizoluk Mahallesi Kurt Dağı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 7 arazöz ve 2 su tankeri ile ekipler sevk edildi.

Söndürme çalışmasına helikopterle havadan da destek sağlandı.

Alevleri kısa sürede kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.

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yangın orman İtfaiye

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