Bursa'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Bursa-Harmancık kara yolunun Büyükorhan ilçesi yol ayrımı civarında İkizoluk Mahallesi Kurt Dağı mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 7 arazöz ve 2 su tankeri ile ekipler sevk edildi.

Söndürme çalışmasına helikopterle havadan da destek sağlandı.

Alevleri kısa sürede kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor.



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