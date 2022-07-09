Bursa'da ormanlık alanda kaybolan kadın 4 saat sonra bulundu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan 32 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, AFAD ekiplerince yaklaşık 4 saat sonra bulundu.

Alınan bilgiye göre, Demirtaş Barajı yolu Çim Kayağı Tesisleri mevkisinde gezintiye çıktığı erkek arkadaşı Turgay Ç. (36) ile tartışan Ukrayna vatandaşı Lilia İçevenko (32), ormanlık alana girerek uzaklaştı.

Bir süre sonra gözden kaybolan arkadaşına ulaşamayan Turgay Ç'nin yardım çağrısı üzerine, polis, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından ekipler, Lilia İçevenko'yu Demirtaş Barajı'nın kenarında buldu.

Sağlık ekiplerinin tedavi talebini kabul etmeyen İçevenko, arkadaşıyla tartıştıktan sonra moralinin bozulduğu için bölgeden uzaklaştığını söylediği belirtildi.



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