YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da ormanlık alanda kaybolan kadın 4 saat sonra bulundu

Bursa'da ormanlık alanda kaybolan kadın 4 saat sonra bulundu

09.07.2022 02:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da ormanlık alanda kaybolan kadın 4 saat sonra bulundu

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, ormanlık alanda kaybolan 32 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, AFAD ekiplerince yaklaşık 4 saat sonra bulundu.

Alınan bilgiye göre, Demirtaş Barajı yolu Çim Kayağı Tesisleri mevkisinde gezintiye çıktığı erkek arkadaşı Turgay Ç. (36) ile tartışan Ukrayna vatandaşı Lilia İçevenko (32), ormanlık alana girerek uzaklaştı.

Bir süre sonra gözden kaybolan arkadaşına ulaşamayan Turgay Ç'nin yardım çağrısı üzerine, polis, AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından ekipler, Lilia İçevenko'yu Demirtaş Barajı'nın kenarında buldu.

Sağlık ekiplerinin tedavi talebini kabul etmeyen İçevenko, arkadaşıyla tartıştıktan sonra moralinin bozulduğu için bölgeden uzaklaştığını söylediği belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da otomobilin devrildiği kazada 1 bebek öldü, 6 kişi yaralandıBursa'da otomobilin devrildiği kazada 1 bebek öldü, 6 kişi yaralandı
Mardin Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına 2 bin lira zam yaptıMardin Büyükşehir Belediyesi işçi maaşlarına 2 bin lira zam yaptı
Konya'da apartman boşluğuna düşen kadın öldüKonya'da apartman boşluğuna düşen kadın öldü
Anahtar Kelimeler:
Bursa afad

Bursa Namaz Vakitleri 9 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:42
Sabah
05:36
Öğle
13:14
İkindi
17:11
Akşam
20:42
Yatsı
22:27

Bursa Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Cumartesi

Yeni Orhan Eczanesi
Buyukorhan
Kahraman Eczanesi
Gemlik
Ozan Eczanesi
Gemlik
Gürsu Eczanesi
Gursu
Derman Eczanesi
Harmancik
Yaşam Eczanesi
Inegol
Hayat Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Derin göğüs dekoltesine yorum yağdı! “Ben farklı bir kızım”

Taş gibi sapasağlam kalp sağlığı için...

Taş gibi sapasağlam kalp sağlığı için...

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Tatilinizden aldığınız keyfi maksimum hâle getirecek ürün önerileri

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Bayrak desenli bikinisiyle rest çekti! “61 yaşındayım kocam 24”

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

Survivor itirafı! "Bir tek ben anlaşamadım"

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.