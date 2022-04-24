Bursa'da Osmangazi Yörük Türkmen Derneği iftar programı düzenledi

Bursa'da, Osmangazi Yörük Türkmen Derneği tarafından iftar programı düzenlendi.

Tarihi Tophane Meydanı'nda düzenlenen programa AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç ile Osman Mesten'in yanı sıra Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda konuşma yapan AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Osmangazi ve Orhangazi türbelerinin yanında iftar yaptıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Ramazan ayının birlik, beraberlik, dayanışma ve maneviyat ayı olduğunu aktaran Mesten, "Allah hepimizi ramazanın maneviyat ve feyzinden istifa edenlerden eylesin. Milletimiz birlik ve beraberlik içerisinde nice ramazanlara, bayramlara hep birlikte beraberce ulaşacaktır inşallah." dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Osmangazi Yörük Türkmen Dernek Başkanı Dinçer Akyel de iftar programını geleneksel hale getirdiklerini söyledi.

