Bursa'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Cerrah Mahallesi'nde Muhittin T. yönetimindeki 16 KBN 41 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Halil F. idaresindeki 16 AFM 181 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ve beraberindeki Sinem F, Selin E, Hidayet F. ve İzzet Y. ile kamyonetteki yolcu Güner T. yaralandı.

Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



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