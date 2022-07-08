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Bursa'da otomobilin devrildiği kazada 1 bebek öldü, 6 kişi yaralandı

08.07.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da otomobilin devrildiği kazada 1 bebek öldü, 6 kişi yaralandı

Bursa'da otomobilin devrildiği kazada 1 bebek öldü, 6 kişi yaralandı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu aynı aileden bir bebek hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Yaşar K. yönetimindeki otomobil, Harmancık girişinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün otomobildeki 6 aylık kızı Hatice K'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaralanan sürücü ile eşi Hacer, çocuklar Huzeyfe (13), Mehmet Ramazan (18) Sueda (15) ve Abdullah K. (6) 112 Acil Servis ekiplerince Bursa'daki hastanelere kaldırıldı.

Ailenin Kurban Bayramı dolayısıyla Balıkesir'den Kütahya'ya gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

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trafik kazası Bursa

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