YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da park halindeyken hareket eden kepçenin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Bursa'da park halindeyken hareket eden kepçenin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

29.07.2022 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da park halindeyken hareket eden kepçenin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Bursa'da park halindeyken hareket eden kepçenin çarptığı motosiklet sürücüsü öldü

Bursa'nın İznik ilçesinde, park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle harekete geçen sürücüsüz kepçenin çarptığı motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Şerefiye Mahallesi'nde yol yapım çalışmasında görev yaparken mola veren kepçe operatörü Y.K. (33), park ettiği aracın yanından ayrıldı.

Bu sırada rampada bulunan kepçe hareket ederek Erdal Akcan'ın (44) kullandığı 16 CFK 24 plakalı motosiklete çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Akcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Akcan'ın cesedi otopsi için İznik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kepçe operatörü Y.K. ise İznik Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybettiBursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Erzurum'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyorErzurum'da kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor
Sinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandıSinop'ta uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa kaza kepçe

Bursa Namaz Vakitleri 29 Temmuz Cuma

İmsak
04:08
Sabah
05:52
Öğle
13:15
İkindi
17:09
Akşam
20:29
Yatsı
22:05

Bursa Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Cuma

Yeni Orhan Eczanesi
Buyukorhan
Günay Eczanesi
Gemlik
Nur Eczanesi
Gemlik
Kayapınar Eczanesi
Gursu
Derman Eczanesi
Harmancik
Ömer Eczanesi
Inegol
Lavanta Eczanesi
Inegol
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rutinlerinizi yeniden düzenlemek için dönüm noktası geliyor

Rutinlerinizi yeniden düzenlemek için dönüm noktası geliyor

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Süpürgenizin ağırlığından, dolanan kablolarından mı şikayetçisiniz? Bu şarjlı süpürgelere mutlaka bakın!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Çaysız yapamayanlar buraya! Nefis demli çaylarınız için en iyi elektrikli semaverleri sizin için seçtik!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.