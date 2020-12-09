Bursa'da polisi şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, geçen yıl aralık ayında kavga ihbarı üzerine olay yerine giden ekipteki polis memurunun silahla vurularak şehit edilmesi, bir polisin de yaralanmasına ilişkin 1'i tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada, cumhuriyet savcısı, tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Murat D. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar S.D, İ.D, T.B. ve M.Y, şehit polis memuru Alaattin Özdemir'in eşi Naciye ve oğlu Emre Özdemir, polis memuru N.K. ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada tanığın dinlenmesinin ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olay yerindeki başka bir kavganın ardından maktul polis memuru Alaattin Özdemir ve N.K'nin olaya karışan diğer kişileri tespit etmek istedikleri, bu sırada, polislere hakaret ve küfür ettiği öne sürülen Murat D'yi gözaltına almak istedikleri ancak tutuksuz sanıkların cebir veya tehdit kullanarak engel olmaya çalıştıkları gerekçesiyle 5 yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.