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Bursa'da polisin dikkati yasa dışı bahis şüphelilerini yakalattı

18.10.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Park ve bahçelerde görevli polislerin şüphe üzerine arama yapmasıyla başlayan operasyonda 5 zanlı yakalandı

Bursa'da düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde park ve bahçelerle ilgili görevlerini sürdüren polis memurları, bir otomobilin içindeki 2 kişinin hareketlerinden şüphelendi.

Görevliler, otomobilde ve söz konusu kişilerin üzerlerinde yaptıkları aramalarda çok sayıda kredi kartı, SIM kart ve telefon ele geçirdi.

Bu kişileri gözaltına alan polis, yasa dışı bahis şüphesiyle soruşturmayı genişletti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir bahis sitesinde para nakline aracılık ettiği belirlenen 3 kişiyi daha operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında 14 cep telefonu, 71 SIM kart, hafıza kartı ve başkaları adına düzenlenmiş 369 banka kartı ele geçirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 5 zanlı, adliyeye sevk edildi.

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