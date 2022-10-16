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Bursa'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 41 küçükbaş hayvan telef oldu

16.10.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı 41 küçükbaş hayvan telef oldu

Bursa'da bir çiftlikteki 41 küçükbaş hayvan, sahipsiz köpeklerce telef edildi.

Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesine bağlı Gümüştepe Mahallesi'nde Mustafa Sevim ve Hüseyin Akça'ya ait çiftliğe giren yaklaşık 30 sahipsiz köpek, burada bulunan keçi ve koyunlara saldırdı.

Çiftlik sahipleri köpekleri kovalayarak uzaklaştırırken bazıları gebe olduğu belirtilen küçükbaş hayvanlardan 41'i telef oldu.

Telef olan hayvanların iş makinesiyle açılan çukura gömüldüğü olayla ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile belediye yetkilileri de çiftliğe gelerek inceleme yaptı.

Mustafa Sevim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanları kontrole geldiklerinde durumu fark ettiklerini söyledi.

Yaklaşık 30 köpeği küçükbaş hayvanların bulunduğu alanda gördüklerini belirten Sevim, "Köpekler bizim bağrışmalarımızı duyunca uzaklaştılar ama halen çiftliğin etrafındalar. 41 hayvanımız telef oldu. Birçoğu gebeydi, 2-3 ay içinde yavrulayacaktı. Köpekler, hayvanlarımızı parçalamışlar. Çok üzücü bir durum." dedi.

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