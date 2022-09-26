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Bursa'da sahte emlak ilanlarıyla vatandaşları dolandıran zanlı tutuklandı

26.09.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da sahte emlak ilanlarıyla vatandaşları dolandıran zanlı tutuklandı

Bursa ve İstanbul'da emlak satışı ve kiralaması yapılan internet sitelerine verilen ilanların fotoğraflarını kopyalayıp sahte ilanlar oluşturan ve ucuza ev kiralama vaadiyle 6 ay veya 1 senelik kira ücretlerini peşin alarak vatandaşları dolandıran kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir şüphelinin internet sitelerine ilan vererek vatandaşları dolandırdığı bilgisine ulaştı.

Olayı araştıran ekipler, şüphelinin 17 UYAP araması ve 23 yıl 10 kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ü. olduğunu tespit etti.

Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen ekipler, M.Ü'nün daha önce yaşadığı Gürsu ilçesinde araştırmalara başladı. M.Ü'nün bir evde olabileceği bilgisine ulaşan ekipler yapılan baskında zanlıyı gözaltına aldı.

- Şüpheli kurye aracı görüntüsü verdiği çalıntı araçla saklanmış

M.Ü'yü yakalayan ekipler, ikamette yapılan aramalarda 1 hafif ticari araç anahtarı buldu. Bulunan anahtarın hangi araca ait olduğunu tespit etmek için araştırma yapan ekipler, 3 sokak arkada, anahtarın bir kurye şirketinin reklamlarıyla giydirilmiş çalıntı bir hafif ticari araca ait olduğunu belirledi.

Araçta yapılan aramalarda 1 yatak, 1 tüp, 1 bilgisayar, 32 sim kartı, 3 cep telefonu, 8 deste sahte para ve 13 ikiz plaka ve 30 sahte kira sözleşmesi bulundu.

Yapılan incelemelerde aracın İstanbul'dan çalınarak Bursa'ya getirildiği belirlendi. Ekipler, M.Ü'yü sorgulanmak üzere emniyete götürdü.

Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sorgulanan M.Ü. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul'dan çalındığı tespit edilen araç ise sahibine teslim edildi.

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Bursa dolandırıcı

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