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Bursa'da sahte içkiden ölümlerle ilgili gözaltına alınan zanlılar adliyede

BURSA HABERLERİ  | 18.12.2020 14:08 | Son Güncelleme

Bursa'da sahte içkiden ölümlerle ilgili gözaltına alınan zanlılar adliyede

Bursa'da sahte içki kaynaklı ölümlerle ilgili biri Tekirdağ'da olmak üzere gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden kente "sahte etil alkol" gönderdiği iddiasıyla yakalanan M.H. ile Bursa'da tekel bayisi işleten B.B. ve M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Bursa'da alkol aldıktan sonra farkı zamanlarda fenalaşan 16 kişi kentteki hastanelere kaldırılmış, Mehmet İ. (59), İrfan Ç. (39) ve Sümer Ç. (51) yaşamını yitirmişti. Sahte içkilerin satışıyla ilgili şüpheliler E.O. ve U.K'nin tutuklanmasının ardından Tekirdağ'da M.H, Bursa'da da B.B. ve M.G. de gözaltına alınmıştı.

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