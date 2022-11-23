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  4. Bursa'da sanatçı Eşref Kolçak'ın aracını çalmak isteyen 3 kişi yakalandı

Bursa'da sanatçı Eşref Kolçak'ın aracını çalmak isteyen 3 kişi yakalandı

23.11.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, merhum sinema sanatçısı Eşref Kolçak'ın aracını çalmaya kalkıştıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde, Gemlik'te 27 Mayıs 2019'da 92 yaşında hayatını kaybeden Kolçak'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde park halinde bulunan otomobilinin yanındaki kişileri gören vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Gemlik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin, Kolçak'ın rol aldığı bazı filmlerde de kullandığı aracı çalma girişiminde bulunduğunu belirledi.

Zanlılar E.A, T.E. ve O.Y, kaçmaya çalışırken yakalandı. Bu kişilerden E.A'nın üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildi.

Otomobil ise sanatçının ailesine teslim edilmek üzere çekiciyle otoparka götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gemlik Eşref Kolçak Otomobil

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