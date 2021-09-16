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Bursa'da şehit yakınları ve gaziler otobüslerde "Vatan size minnettardır" anonsuyla karşılanıyor

16.09.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da şehit yakınları ve gaziler otobüslerde "Vatan size minnettardır" anonsuyla karşılanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 19 Eylül Gaziler Günü'nün anlam ve önemini vatandaşlara hatırlatmak amacıyla toplu ulaşım sağlanan otobüslerinde şehit yakınları ve gazilere yönelik anons uygulaması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği (BURULAŞ) otobüslerini kullanan gaziler ve şehit yakınları, "Bursakart"larını cihaza okuttuklarında "Vatan size minnettardır" anonsunu duyuyor.

Açıklamada ifadelerine yer verilen BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşad Çapar, Büyükşehir Belediyesi ve şirket olarak şehit yakınları ve gaziler için birçok çalışma yaptıklarını bildirdi.

Yasaların uygun gördüğü bütün imkanları sunduklarını belirten Çapar, "Maddi kazanımların yanı sıra şehit yakınlarını ve gazilerimizi onurlandıracak sosyal bir uygulamayla yeni bir pencere açtık. Şehit yakınları ve gaziler araçlarımıza bindiklerinde bir anons duyulacak. Vatandaşlarımızın tamamının minnetini ifade eden bu anonsta 'Vatan size minnettardır' ifadesiyle hoş geldiniz diyeceğiz. Bu jestimizin minnet ifadesi olarak görülmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bursa'da şehit yakınları ve gaziler otobüslerde

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