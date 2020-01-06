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  4. Bursa'da servis midibüsünün otomobille çarpışması güvenlik kamerasında

Bursa'da servis midibüsünün otomobille çarpışması güvenlik kamerasında

BURSA HABERLERİ  | 06.01.2020 11:05 | Son Güncelleme

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastanede tedavi altına alındı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir servis aracının otomobille çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İsmail Özdilek idaresindeki 16 S 6222 plakalı servis midibüsü, Orhaniye Mahallesi Naire Çikayeva Anadolu Lisesi yakınındaki dönel kavşakta Hülya Sarı'nın kullandığı 16 ABP 715 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, çevredeki bir iş yerinin kapısına çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü Hülya Sarı, 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, midibüsün dönel kavşağa giren otomobille çarpıştığı otomobilin yol kenarına savrulduğu ve kaldırımda bekleyen vatandaşların kaçıştığı görülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Güvenlik Kamerası İnegöl Servis Trafik Kazası

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