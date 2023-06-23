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Bursa'da seyyar asansörün halatının kopması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

23.06.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, bir binanın dışına yapılan seyyar asansörün halatının kopması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kanserden yaşamını yitiren yakınları için Eşref Dinçer Mahallesi Yeni Bahar Sokak'taki bir apartmana taziyeye gelen Fatma Çelik, Müjgan Çelik, Kerime Giderayak ve Safura Kader, hasta yakınları için tasarlanan ve binanın dış kısmına montajı yapılan seyyar asansöre bindi.

Üçüncü katta halatı koparak zemine düşen asansördeki 4 kişi yaralandı.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Vücudunda kırıklar olan yaralılar, sağlık ekiplerince ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalelere rağmen Fatma Çelik ve Safura Kader kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Cenazeler, Burs Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme gerçekleştirildi.

Ayrıca halatı kopan seyyar asansörle ilgili bilirkişi incelemesi yapıldı.

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Bursa Gemlik asansör düşme

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