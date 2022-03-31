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Bursa'da silah ve uyuşturucu bulunan araçla 20 kilometre kaçan şüpheli yakalandı

31.03.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da silah ve uyuşturucu bulunan araçla 20 kilometre kaçan şüpheli yakalandı

Bursa'da polisin "Dur" ihtarına uymayıp otomobille yaklaşık 20 kilometre kaçan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda devriyeye çıkan Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yunus timleri, durumundan şüphelendikleri 16 RAM 91 plakalı lüks otomobili durdurmak istedi.

Sürücü, ekiplerin "Dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Takibe başlayan ekipler, güzergahtaki kavşaklarda ve bazı sokaklarda önlem aldı.

Polis ekipleri, yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobili Vakıf Mahallesi'nde durdurdu.

Gözaltına alınan sürücü Ünal Y'nin (32) 3 suçtan arandığı tespit edildi.

Otoparka çekilen araçta yapılan detaylı aramada 1 kilo 716 gram metamfetamin, uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı tahmin edilen 9 bin 500 lira, 2 ruhsatsız tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ünal Y, adliyeye sevk edildi.

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