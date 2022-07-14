Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden silahla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Millet Caddesi'nde, 16 Y 6248 plakalı otomobille seyir halinde olan eniştesi Osman K. (42) ile karşılaşan Barış D. (31) aracı durdurarak alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine Barış D, yanındaki tabancayla Osman K'ye ateş etti.
Osman K. ağır yaralanırken Barış D. de olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Osman K, burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Polis ekipleri olay yerinden kaçan Barış D'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz