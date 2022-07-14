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Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

14.07.2022 02:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alacak verecek meselesi yüzünden silahla ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Millet Caddesi'nde, 16 Y 6248 plakalı otomobille seyir halinde olan eniştesi Osman K. (42) ile karşılaşan Barış D. (31) aracı durdurarak alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Barış D, yanındaki tabancayla Osman K'ye ateş etti.

Osman K. ağır yaralanırken Barış D. de olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Osman K, burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinden kaçan Barış D'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İnegöl silahlı kavga

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