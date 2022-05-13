Bursa'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Bursa'da çıkan kavgada silahla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gemlik ilçesi Balıkpazarı Mahallesi Orhan Keskin Sokak'ta akraba olan E.L. ile Ü.E. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.E. yanında bulunan tabancayla E.L'ye ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Göğsünden yaralanan E.L, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



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