Bursa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Mahmudiye Mahallesi Çağrı Sokak'ta, kayınbiraderi olduğu iddia edilen M.K. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışan Hasan Çetin, bölgedeki bir mobilya atölyesine girdi.

İş yerinde de süren tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K'nin silahla ateş ettiği Çetin yaralandı.

Çetin, kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan zanlı aranıyor.

