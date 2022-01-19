Bursa'da sondaj kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, sondaj kamyonunun devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İznik'ten Bursa'ya gitmek için yola çıkan Serkan B. (40) idaresindeki 34 UH 8497 plakalı sondaj makinesi yüklü kamyon, Gemiç Mahallesi'nde kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile yanındaki Ahmet Ö. yaralandı.

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Serkan B. itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan İznik-Bursa karayolu ekiplerin 1 saatlik çalışmasının ardından yeniden açıldı.



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