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Bursa'da suç örgütü operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

AA AA
25.04.2024 08:09
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Bursa'da suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli yağma" suçlarına karıştığı tespit edilen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden E.P, A.K.C. ve S.D. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, V.K. ve E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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