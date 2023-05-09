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Bursa'da tarlaya devrilen işçi servisindeki 8 kişi yaralandı

09.05.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da lastiğinin patlamasıyla tarlaya devrilen işçi servisindeki 8 kişi yaralandı.

Bursa'da tarlaya devrilen işçi servisindeki 8 kişi yaralandı

Karacabey ilçesi yönüne giden ve işçi servisi olarak hizmet veren Yusuf Ergüneş idaresindeki 16 S 8627 plakalı minibüsün lastiği, Bursa-Balıkesir kara yolunun Çingençeşme mevkiinde patladı.

Kontrolden çıkan minibüs, takla atarak yol kenarındaki buğday tarlasına devrildi.

Kazada, aralarında Ergüneş'in de olduğu 8 kişi yaralandı.

Bazıları minibüsten tarlaya düşen yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Karacabey Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Karacabey Minibüs

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