Bursa'da tekel bayisinde işlenen cinayetin sanıkları hakim karşısında

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iş yeri sahibinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Sezgin Ö. ile Yiğit K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık A.G. ile tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Sezgin Ö. savunmasında, cezaevinde bulunduğu sırada kızına tecavüz edildiğine yönelik söylentiler duyduğunu ileri sürerek, "Olayın gerçek olmadığını bilseydim bu işe kalkışmazdım." dedi.

Olay günü söz konusu tekel bayisinin yakınındaki çalılık alana tüfek sakladığını belirten Sezgin Ö, bayide kızıyla ilişkisi olan çalışan yerine yanlışlıkla onun patronunu öldürdüğünü, çok pişman olduğunu iddia etti.

Yiğit K. de sanığa yardımcı olduğunu ve bölgede keşif yaptığına dair iddiaları kabul etmediğini dile getirdi.

A.G. ise olayla ilgisinin olmadığını ileri sürerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Sanığın kızı tecavüz iddialarını yalanlamıştı