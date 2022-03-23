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Bursa'da telefonla bir kişiyi 28 bin avro dolandıran 5 şüpheli yakalandı

23.03.2022 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da telefonla bir kişiyi 28 bin avro dolandıran 5 şüpheli yakalandı

Bursa'da kendisini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp bir kişinin 28 bin avrosunu aldıkları belirlenen 5 zanlı, İstanbul'da gözaltına alındı.

Bursa'da yaşayan İ.G'yi arayıp kendisini hakim, savcı ve polis olarak tanıtan şüpheliler, banka hesaplarının terör örgütlerinin eline geçtiğini öne sürerek hesabındaki paraları verdikleri başka bir hesaba göndermesini istedi. Paniğe kapılan İ.G, banka hesabındaki 28 bin avroyu söz konusu hesaba transfer etti.

Bir süre sonra dolandırıldığını fark eden İ.G, polise başvurdu. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, paranın gönderildiği banka hesaplarından yola çıkarak şüphelilerin kimliklerini belirledi.

İstanbul'da oldukları belirlenen zanlılar Onur Y. (30), İdrishan Ç. (23), Salih C. (20), Ömer C. (36) ile Uğur K. (26), teknik ve fiziki takibin ardından yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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