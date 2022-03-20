YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da tiyatro festivalinde "Şapka, Çikolata ve Başka Şeyler" oyunu sahne alacak

Bursa'da tiyatro festivalinde "Şapka, Çikolata ve Başka Şeyler" oyunu sahne alacak

20.03.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da tiyatro festivalinde "Şapka, Çikolata ve Başka Şeyler" oyunu sahne alacak

"Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali"nde Bulgaristan-Kuzey Makedonya'dan Spam Stüdyosu ve Golden Elec Tiyatrosu yapımı "Şapka, Çikolata ve Başka Şeyler", yarın tiyatro severlerle buluşturulacak.

Bursa Devlet Tiyatrolarından yapılan açıklamaya göre, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından 9'uncusu gerçekleştirilen festival kapsamında, Bulgaristan-Kuzey Makedonya'dan Spam Stüdyosu ve Golden Elec Tiyatrosu sahne alacak.

Çeşitli skeçler ve absürt durumlar üzerinden günümüzün varoluş paradoksunu anlatan oyunun dekor ve kostüm tasarımı Ana Bateva'ya, müzikleri ise Stefan Zdraveski'ye ait.

Hanoch Levin'in yazdığı ve Ana Bateva'nın yönettiği oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde saat 20.00'de izlenebilecek.

Festival, "Şapka, Çikolata ve Başka Şeyler" oyunun ardından Hırvatistan'dan Triko Circus Tiyatrosu yapımı "Dulcinea'yı Unutun" adlı oyunla devam edecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küresel çip krizinin 2023'ün ikinci yarısına kadar süreceği öngörülüyorKüresel çip krizinin 2023'ün ikinci yarısına kadar süreceği öngörülüyor
Ankara'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, eşi ve kızı hastaneye kaldırıldıAnkara'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, eşi ve kızı hastaneye kaldırıldı
GÜNCELLEME - Mardin'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandıGÜNCELLEME - Mardin'de iki hafif ticari araç çarpıştı, 3 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Kuzey Makedonya

Bursa Namaz Vakitleri 20 Mart Pazar

İmsak
05:37
Sabah
07:01
Öğle
13:16
İkindi
16:41
Akşam
19:22
Yatsı
20:40
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sevişme sahnesi itirafı olay oldu! “Erkeklerden ipucu alıyordu”

Sevişme sahnesi itirafı olay oldu! “Erkeklerden ipucu alıyordu”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Anında açar tek yapmanız gereken koklamak!

Anında açar tek yapmanız gereken koklamak!

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlar...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlar...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.