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Bursa'da "Türk Dünyası Kırgız Kültür Gecesi" etkinliği yapıldı

02.03.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da "Türk Dünyası Kırgız Kültür Gecesi" etkinliği yapıldı

Bursa'da 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında "Türk Dünyası Kırgız Kültür Gecesi" gerçekleştirildi.

Yıldırım Belediyesi tarafından Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğin açılışında konuşan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Özdemir, Kırgız kültürüyle Türk kültürünün birbirine çok yakın olduğunu belirterek, herkese Kırgızistan'ı görmeyi tavsiye etti.

Türklerin gittikleri yerleri Türkleştirdiğini ifade eden Özdemir, "Ancak hiç kimseyi zorla Türk yapmadık. Alparslan ile son kez Türklere açılan Anadolu, o saatten sonra tamamen ebedi, ilelebet payidar bir Türk yurdu oldu. Bütün Türk devletlerinin özgürlüğüne, refaha ve huzura kavuşmasını diliyorum. Kerkük, Kırım ve özellikle Doğu Türkistan'ın huzura kavuşmasını diliyorum." dedi.

Daha sonra Özdemir'in moderatörlüğünde BUÜ'de okuyan Kırgız öğrenciler, ülkeleri hakkında sunumlar yaptı.

Bir Kırgız öğrenci, Kırgızların geleneksel müzik aleti Komuz ile şarkı söylerken diğer öğrenci de Kırgızların milli destanı olan Manas Destanı'ndan bir parça okudu.

Etkinlik, Kırgızistan'ın tarihi ve kültürel özelliklerinin anlatılması ve tanıtım videoları gösterimiyle devam etti.

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