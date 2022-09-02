Bursa'da uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonun uçuruma devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İznik-Yenişehir kara yolu Derbent Mahallesi yakınında M.A.E. (44) idaresindeki inşaat malzemesi yüklü 10 AEP 062 plakalı kamyon uçuruma devrildi.

Yoldan yaklaşık 100 metre aşağıya devrilen kamyonda sıkışan sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı.

Yaralı M.A.E, 112 Acil Servis ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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