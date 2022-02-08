Bursa'da uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uçuruma devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Oylat yolunda seyreden Allaz Gıdarof (42) idaresindeki 16 MN 169 plakalı otomobil, yoldan çıkarak uçuruma devrildi.

Kar yağışı nedeniyle meydana geldiği tahmin edilen kazada, sürücü ile beraberindeki Bayram Mirza (39) ve Aslan Tahir (39) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz