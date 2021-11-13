YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bursa'da Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başladı

Bursa'da Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başladı

13.11.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı iş birliği, Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliğinin esteğiyle düzenlenen 25. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, "Kırmızı Duvar" oyunuyla başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tayyare Kültür Merkezi'ndeki festivalin ilk gününde, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları "Kırmızı Duvar" oyununu sahneledi.

Mehmet Ali Açıl'ın uyarlayıp yönettiği oyunun kukla tasarımlarını Asude Kılıç, Mete Kayalar ve Pınar Demir, kostümlerini Ülkü Gaye Köyegitmez, müziklerini Ali Agah Eroğlu ve afiş tasarımını Nilay İlcebay yaptı.

Meraklı bir farenin büyük bir duvar önünde kedi, tilki, aslan, köpek ve bir leylekle yaşadığı ilginç diyalogların yer aldığı oyun, çocuklar tarafından beğeniyle izlendi.

Açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kültür ve sanat çalışmalarına büyük önem verdiklerini belirtti.

Festivalin çeyrek asra ulaşan önemli bir marka olduğunu kaydeden Aktaş, "Çocuklar için güzel bir ara tatil hediyesi oldu. Tüm kontenjanlarımız doldu. Bu, çok sevindirici. Tüm oyun ve atölye çalışmalarının ücretsiz olacağı festivalde, Bulgaristan, Karadağ, Tunus ve Romanya'dan gelen tiyatro ekipleri de çocuklarla buluşacak." ifadelerini kullandı.

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği Türkiye Merkezi Başkanı Haluk Yüce de festivalin önemli bir uluslararası marka olduğunu vurguladı.

Yüce, "Salonları doldurmak için yeniden bir aradayız. Festivalin 25 yıldır yapılması, çok önemli. Festivalin daha uzun yıllar devam etmesini diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Festival boyunca 4 yabancı, 14 yerli tiyatro topluluğu, 5 gün boyunca çocuklar ve gençlere yönelik birbirinden güzel oyunları sahneleyecek.

Etkinlikler, Tayyare Kültür Merkezi, Podyum Sanat Mahal, Adile Naşit Kültür Merkezi, Panorama 1326 Fetih Müzesi, Bursa Kent Müzesi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi ve Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En acımasız işkenceci, dolapta yakalandıEn acımasız işkenceci, dolapta yakalandı
PARTNERBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymışBomba itiraf: Eşim benimle evliyken sahte kimlikle başkasıyla nikah kıymış
Marmarabirlik ortaklarına 35 milyon lira ödeme yapacakMarmarabirlik ortaklarına 35 milyon lira ödeme yapacak
Anahtar Kelimeler:
Bursa

Bursa Namaz Vakitleri 13 Kasım Cumartesi

İmsak
06:13
Sabah
07:40
Öğle
12:53
İkindi
15:32
Akşam
17:56
Yatsı
19:18

Bursa Nöbetçi Eczaneler13 Kasım Cumartesi

Çakıl Eczanesi
Nilufer
Çakıl Eczanesi
Nilufer
Çakıl Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bursa'da 9 gün önce kaybolan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

Bursa'da 9 gün önce kaybolan genç kadının öldürüldüğü ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Giresun'da otomobilin kanala düştüğü kazada bir kişi öldü

Giresun'da otomobilin kanala düştüğü kazada bir kişi öldü

Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere "hatırlatma dozu" uygulaması başladı

Çift doz BioNTech aşısı olan 18 yaş ve üstündekilere "hatırlatma dozu" uygulaması başladı

Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı

Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.