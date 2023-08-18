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Bursa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 18 zanlı tutuklandı

18.08.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 188 şüpheliden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik 8-17 Ağustos'ta operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda, 188 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 28 kilo 800 gram metamfetamin, 22 kilogram sentetik kannabinoid, 15 kilogram skunk, 2 kilo 550 gram esrar ve 4 tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerden 18'i "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Diğer zanlılar ise hakkında yasal işlem yapılarak serbest bırakıldı.

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Bursa uyuşturucu

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